Как ученици и студенти могат да гласуват на 19 април там, където учат?

Ученици над 18 години, студенти и редовни докторанти могат да гласуват на 19 април в населеното място, където учат, дори то да е различно от постоянния им адрес. Това напомнят от Централната избирателна комисия.

За да упражнят правото си на вот, те трябва да се явят в избрана от тях секция и да представят лична карта, ученическа или студентска книжка или уверение от учебното заведение, че са в редовна форма на обучение. На място се попълва и декларация, че не са гласували и няма да гласуват другаде.

Така учащите имат възможност да гласуват на извънредните парламентарни избори там, където се намират, без да е необходимо да пътуват до постоянния си адрес.