Новините 23.03.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Как ученици и студенти могат да гласуват на 19 април там, където учат?

Ученици над 18 години, студенти и редовни докторанти могат да гласуват на 19 април в населеното място, където учат, дори то да е различно от постоянния им адрес. Това напомнят от Централната избирателна комисия.

20 април – неучебен, но присъствен ден в училищата

Денят след изборите, 20 април, ще бъде присъствен, но неучебен за цялата образователна система. Това обяви служебният министър на образованието, професор Сергей Игнатов.

Нов STEM център в 49-то училище „Бенито Хуарес“

Нов STEM център беше открит в столичното 49-то училище „Бенито Хуарес“, което отбелязва 45 години от създаването си.

СВЯТ

Огромен косплей фестивал в Канада за феновете на комикси, игри и попкултура

Фестивалът Toronto Comicon се превърна в рай за феновете на комикси, игри и попкултура. Хиляди се събраха в ръчно изработени костюми.

Вулканът Питон де ла Фурнез във Франция продължава да бълва лава

Месец след като изригна отново, вулканът Питон де ла Фурнез на френския остров Реюнион продължава да бълва лава. За първи път от 19 години огнените потоци достигнаха до океана.

Стотици посрещнаха пролетното равноденствие на Пирамидата на Слънцето в Мексико

Ще ви покажем кадри от Мексико и Пирамидата на Слънцето, където посрещнаха пролетното равноденствие. Стотици хора се събраха, за да наблюдават полета на балони с горещ въздух, който се организира на този ден.

Три бебета направиха първи стъпки навън в зоопарка Уипснейд

Три малки животинки направиха първите си стъпки навън в Уипснейд, най-голямата зоологическа градина в Обединеното кралство. Това са Мик – южен бял носорог, и двете жирафчета Леони и Дюк.

Фабрика в Германия произвежда до 34 000 боядисани яйца на час

Седмиците преди Великден са най-натовареното време за стара фабрика в Германия, която произвежда боядисани яйца. В пика на подготовката за правника тук се варят и боядисват до 34 000 яйца на час.

СПОРТ

Бронзов медал за България в скока на дължина на световното по лека атлетика в зала

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун. Българинът записа резултат от 8.31 метра в един от най-силните финали в историята на планетарните шампионати в тази дисциплина.

Илия Груев бе избран за Футболист на годината

Илия Груев е новият номер 1 на българския футбол за 2025 година. Той спечели 65-тата анкета „Футболист на годината“, в която гласуваха 86 спортни журналисти.

Малена Замфирова вече става на крака, предстои ѝ рехабилитация

Малена Замфирова вече става на крака и е много по-добре. Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски каза пред БНТ, че на Малена е направен ядрено-магнитен резонанс, който е показвал, че няма увреждания в колената.