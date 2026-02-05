Кортина д’Ампецо в очакване на големия старт на Игрите

В олимпийска столица Кортина д’Ампецо адреналинът също се покачва. 25-те Зимни олимпийски игри може и още да не са започнали официално, но това не означава, че състезанията по кърлинг в Кортина не вървят с пълна сила вече втори ден.

Утре и част от церемонията по откриване ще бъде именно в Кортина, като тук ще бъде и част от нашата делегация. Осем от биатлонистите ни с Владимир Илиев, за когато това ще бъде пето участие на зимни Олимпийски игри. Той ще носи и българския флаг.

Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри намекна, че очаква от всички да проявят уважение към това, което ще се случи на церемонията.

Знаете, че тлее напрежение по оста с американската делегация, която промени наименованието на една от къщите си от ледена къща на зимна къща, заради играта на думи, която има с „Айс“ и имиграционната служба.

Има много въпроси, на които очакваме отговори в утрешния ден. Церемонията е на живо по БНТ 1 и БНТ 3 от 21:00 часа.

