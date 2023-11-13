"Лаута" ще бъде домакин на шоу мач между героите от САЩ ’94 и румънски депутати

Стадион „Локомотив“ в Пловдив ще бъде домакин на шоу-мач между „Героите от САЩ ’94“ и отбор, съставен изцяло от румънски депутати, съобщиха организаторите на събитието от Локомотив Пловдив. Двубоят ще се проведе този четвъртък (16 ноември) от 15:00 часа, а входът за него ще бъде свободен.

Българският отбор ще бъде воден от треньор №1 в България за ХХ век Димитър Пенев, а в редиците на „лъвовете“ ще бъдат легенди като Христо Стоичков, Красимир Балъков, Златко Янков, Бончо Генчев, Георги Гинчев, Дончо Донев, Петър Михтарски, Даниел Боримиров, Цанко Цветанов, Радостин Кишишев, Елин Топузаков, Радостин Станев, Димитър Телкийски, Станислав Ангелов, Диян Петков, Александър Александров и Мартин Камбуров.

"Пловдивчани ще могат да се насладят отново на изпълненията на редица легендарни футболисти, оставили своя траен отпечатък в българския футбол", написаха "черно-белите".

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