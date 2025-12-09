На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия

Депутатите приеха за първо четене в бюджетната комисия трите бюджета - на държавата, на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Въпреки, че вчера бюджетите постигнаха почти пълен консенсус на Тристранния съвет, днес се чуха доста критики свързани с липсата на реформи и неправилно изчислени приходи.

Три бяха спорните моменти в днешното обсъждане на бюджета. Първо липсата на пенсионна реформа, което ще задълбочи недостига на средства в НОИ, който вече надхвърля 12 млрд. лева, парите за заплати на медицинските сестри и акушерки и надценените, според опозицията, приходи в държавния бюджет. На въпросите лично отговаряха тримата министри - на финансите, на труда и социалната политика и на здравеопазването.

Въпреки че като цяло подкрепят бюджета, от сдружението на общините отправиха две основни забележки към променените текстове, които според тях са недобре обмислени. Възразяват срещу задължението да намаляват свободни щатове. В бюджета е заложено за следващите три години числеността на трайно незаетите щатове да бъде намалена с 5500, както и срещу замразяването на заплатите на кметовете и кметските наместници.

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ: "Не може по този начин да се ограничава свободата на общините да определят численост, която финансират със собствените си данъци и такси. Голяма част от кметските наместници са на заплата минималната или близка до минималната и може би ще има проблем че се замразяват към декември 2025 година, а минималната заплата се увеличава от 1 януари, това трябва да се обмисли."

Забележки към бюджета на Държавното обществено осигуряване отново дойдоха от Фискалния съвет.

проф. Богомил Манов, Фискален съвет: "Темпът на увеличението на разходите за 2026 година - 9% изпреварва темпа на увеличение на приходите от вноски - 8,4."

Това според разчетите на фискалния съвет ще доведе рано или късно до увеличаване на данъците и осигуровките. На подобна позиция застанаха и от бизнеса, които обърнаха внимание, че въпреки че сега е отложено увеличение на осигуровките, такова е планирано в следващите три години.

Мария Мичева, БСК: "В средносрочната бюджетна прогноза е разписан ръст на осигуровките. Ние го приемаме като условно намерение на правителството, но за нас е много важно преди това да сме изговорили кои параметри как трябва да се променят."

От НОИ обясниха, че въпреки че не се увеличават осигуровките, пенсиите ще се увеличат от юли по швейцарското правило.

Весела Караиванова, управител на НОИ: "Процентът е между 7 и 8, защото знаете, че в началото на годината очакваме статистическите данни от статистиката, които ни дават прогноза, по която разчитаме размера на осъвременяване на пенсиите."

От Синдикатите отчетоха като успех постигнатото увеличение на заплатите в бюджетната сфера, което се очаква да е 10 на сто.

Ася Гонева, КНСБ: "В рамките на преговорите постигнахме нещо, което за нас беше важно, а именно постигането на хоризонтална политика по доходите вместо с 5 на с 10 на сто."

Спор в бюджетната комисия предизвика увеличението на заплатите на специалистите по здравни грижи и по-конкретно медицинските сестри.

Силви Кирилов, министър на здравеопазването: "Този проблем не е от вчера, не от днес, и там са натрупани и мултиплицирани много, много действия, които доведоха до този статус сега. Медицинските сестри, уважаеми дами и господа, трябва да се научим да ги уважаваме."

Асен Василев, ПП-ДБ: "Уважавали медицинските сестри, но няма да им вдигнат заплатите. И казахте, че сте положили Хипократова клетва, вие не сте тука като лекар, вие сте тука като министър."

снимки: БТА

По-късно беше намерено решение на този въпрос.

Теменужка Петкова, министър на финансите: "Искам да благодаря и на колегите от опозицията за критиките, за стремежът ни да можем да отговорим на техните критики и да ги убедим в това, което наистина правим и да убедим всички вас, че предложения закон за бюджета на практика цели единствено и само България да има стабилни публични финанси."

Очаква се трите бюджета да бъдат гласувани на първо четене до края на седмицата.