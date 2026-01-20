БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наследството на Валентино: Италианският дизайнер почина на 93 години
Светът на модата скърби за един от символите на италианския дизайн, Валентино, който почина на 93- години.

"Знам какво искат жените. Искат да са красиви", казва приживе великият маестро и постига феноменален успех с моделите си.

Валентино Гаравани беше известен само с малкото си име.

Основател на едноименната марка, той достигна върховете на висшата мода, създаде бизнес империя и въведе нов цвят в света на модата, така нареченото „ червено на Валентино“ – луксозен нюанс, символ на чувственост и успех.


Това е смесица от кармин и аленочервено, с нотка на оранжево - нов оттенък, вдъхновен от възрастна жена в операта на Барселона, чиято елегантност поразява младия Валентино. „Беше дълъг процес на изследване, смесване на различни тонове“, казва дизайнерът.

Роден е през 1932 в заможно семейство във Вогера, южно от Милано. Започва да рисува и да цени луксозните дрехи от ранна възраст, но също така преживява война. Учи висша мода в Милано и Париж, където след това работи като чирак при дизайнера Жан Десес, преди да се завърне у дома през 60-та и да отвори собствена модна къща в сърцето на Рим.

Същата година се запознава с Джанкарло Джамети - неговият партньор в бизнеса и в живота. Като млад мъж се вдъхновява от блясъка на киното.

Облича богатите и известни личности, от Жаклин Кенеди Онасис до Елизабет Тейлър - проектирайки сватбени рокли и за двете. Валентино е бил дизайнер и на множество носителки на „Оскар“, включително Джулия Робъртс, Кейт Бланшет и Гуинет Полтроу.

Клаудия Шифър: „Мисля, че той просто обича жените. Обича да ги облича, обича да изглеждат красиви и бляскави. И винаги е наистина изключително елегантно. Самият Валентино е елегантен човек, така че това е логично.“

Неговите силуети са грациозни и много женствени. Дантелите, воланите и разкошните украшения са част от дизайна му.

Валентино, (октомври 2005г.): „Представих си много млада жена, непринудена жена, много женствена, бляскава и същевременно романтична. Тя носи дрехи, които може да комбинира през цялото време. Това е „слънчева“ жена, която обича живота и е пълна с блясък и женственост.“

През 2007 година обяви, че ще спре да проектира за компанията си, която вече не контролира, след като я продава за около 300 милиона долара.

Последното му ревю на модния подиум е в Париж през януари 2008 година.

Валентино, (2008г.): „Тръгнах си с радост, тръгнах си, защото знаех, че искам да живея живота си и че съм направил много в модата. Така че сега мисля за себе си и бих искал да правя нещо, което ми дава радост, може би някои костюми за театъра.“

Валентино е класиран редом с Джорджо Армани и Карл Лагерфелд като последният от великите дизайнери от епоха преди модата да се превърне в глобална, силно комерсиална индустрия, управлявана както от счетоводители и маркетингови ръководители, така и от модисти.

ДА НЕ