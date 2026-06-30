По оста Киев–Москва: Зеленски се изказа подигравателно за военните действия на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски се изказа подигравателно за военните действия на Русия и заяви, че след повече от 4 години война и 15 крайни срока за овладяване на Донбас, част от региона все още се контролира от Киев.

Обръщението на Зеленски идва в отговор на интервю на Владимир Путин, в което той за пореден път отхвърли всички украински предложения за слагане на край на войната.

Липсата на гориво в Русия е пряко следствие от успешните украински атаки дълбоко на руска територия и прецизни удари по енергийни обекти, каза Зеленски.

Ситуацията в Украйна остава сложна. От днес по график ще спира токът – енергийната мрежа в страната не издържа на натоварването. Този път причината е не студът, а горещините.