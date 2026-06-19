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Преговорите САЩ - Иран отложени: Израел и „Хизбула“ сключиха примирие в Ливан

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Американските военнотранспортни самолети ще останат на летището в София до края на юни. Това обясни военният министър Димитър Стоянов пред депутатите днес. Правителството е решило срокът на престоя да бъде удължен до 30 юни и са разговаряли с американската страна за пребазирането им след това на други места на територията на България.

Израел и проиранското шиитско движение „Хизбула“ сключиха примирие, което беше почти веднага нарушено. Мирът в Ливан е ключово условие на Иран в преговорите със САЩ. Предвидените за днес директни разговори между Вашингтон и Техеран бяха отложени. Иранското външно министерство обяви, че меморандумът за разбирателство е подписан дигитално от двамата президенти Тръмп и Пезешкиан. Ето защо насрочената среща в Швейцария вече не е спешна. Преди да се договори за примирие с „Хизбула“, Израел атакува южен Ливан и долината Бекаа, крепост на проиранската групировка. За едно денонощие, загиналите са 47 души, според ливанското здравно министерство. Крайнодесният израелски министър Итамар Бен-Гвир заяви, че „целият Ливан трябва да гори“ след смъртта на четирима израелски войници там. Техеран реагира остро.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: „Това не е тирада на случаен лунатик. Това е публична публикация на министъра на националната сигурност на израелския режим. Геноцидният култ към смъртта, чиято централа е в Тел Авив, е заплаха за цялото човечество. Единственият му интерес е постоянна война.“

За портала „Аксиос“ Доналд Тръмп заяви, че може да накара Израел да се въздържи от по-нататъшни атаки срещу Ливан. В същото време коментира развоя на събитията в типичния си стил.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Не ние не отидохме на срещата от отчаяние, а Иран. С тях е свършено! Ние ще определим как ще протекат тези 60 дни. Няма да получат никакви пари, нито цент.“

Подготовката за техническите преговори в Швейцария беше значително напреднала, когато американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че се е отказал от плановете си да присъства. Въпреки че петъчната среща беше отложена, иранското външно министерство обяви, че съществуват планове за двустранни разговори в следващите дни. Ислямската република напомни, че разговорите ще останат обвързани с „червените линии“ на Техеран.

Мохамад Багер Галибаф, председател на парламента на Иран: „В случай на недобросъвестност, нарушение на договора и прекомерни искания от страна на противниковата страна, ние няма да се колебаем да дадем смазващ отговор на врага.“

Съединените щати отмениха блокадата си на иранските пристанища. Трафикът през Ормузкия проток скочи рязко и е най-високият от средата на април.

#„Хизбула“ #САЩ #Иран #Израел #преговори

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