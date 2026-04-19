БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рекорден брой хора са ангажирани за изборния ден в Хасково

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Райшинов
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 4300 души са ангажирани в секционните комисии за вота в Хасково. Това е най-големият брой досега. 500 полицаи следят за реда в изборния ден.

Въпреки рекордния брой на ангажирани в изборния процес в региона, отново затруднения със старта на работата на изборните секции. Неявили се членове и дори ръководители на секционни избирателни комисии. Над 30 със случаите на заменени хора.

От Районната избирателна комисия са очаквали този проблем, но заявяват, че кворум може да има в комисия и дори да не са всичките девет членове на позиция. Нужни са обаче поне седем души.

Над 10 са секциите с проблеми с машинния вот. В една от тях - 48-а секция машината дава дефекти. Веднъж е отпечатала празна бяла бюлетина, друг път пък намачкана разписка, към момента обаче устройството работи.

В една секция в региона най-вероятно ще бъде преустановено изцяло машинното гласуване. На фокус е и темата за това дали химикалите, с които се попълват бюлетините зад параваните, са със син цвят.

Вижте още в прякото включване на Николай Райшинов от Хасково

#парламентарни избори 2026 #избори на 19 април #България гласува #Хасково

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Още от: Хасково - МИР 29

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ