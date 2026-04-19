Рекорден брой хора са ангажирани за изборния ден в Хасково

Над 4300 души са ангажирани в секционните комисии за вота в Хасково. Това е най-големият брой досега. 500 полицаи следят за реда в изборния ден.

Въпреки рекордния брой на ангажирани в изборния процес в региона, отново затруднения със старта на работата на изборните секции. Неявили се членове и дори ръководители на секционни избирателни комисии. Над 30 със случаите на заменени хора.

От Районната избирателна комисия са очаквали този проблем, но заявяват, че кворум може да има в комисия и дори да не са всичките девет членове на позиция. Нужни са обаче поне седем души.

Над 10 са секциите с проблеми с машинния вот. В една от тях - 48-а секция машината дава дефекти. Веднъж е отпечатала празна бяла бюлетина, друг път пък намачкана разписка, към момента обаче устройството работи.

В една секция в региона най-вероятно ще бъде преустановено изцяло машинното гласуване. На фокус е и темата за това дали химикалите, с които се попълват бюлетините зад параваните, са със син цвят.

