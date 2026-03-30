Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение...
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA...
Зеленски: Готови сме за примирие по време на Великден
Златна Ева Брезалиева на бухалки на Световната купа в...
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Руски танкер стигна Куба

Теодора Гатева
Напрежение по оста Вашингтон - Хавана

американският президент куба готова сделка
Има ли промяна в американската политика спрямо Куба, след като днес дотам достигна руски танкер с около 700 000 барела суров петрол? Това се случва за пръв път от началото на годината и по всичко личи, че петролната блокада, наложена от САЩ срещу острова, отслабва.

„Куба е следващата“, беше категоричен Доналд Тръмп, но допълни, че руският петрол за Хавана не го притеснява.

Танкерът „Анатолий Колодкин“ транспортира така важното за Куба черно злато. Това количество ще стигне за около месец. На теория корабът е санкциониран от Вашингтон. Оттам обаче не дават сигнал за проблем.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че няма нищо против други държави да помагат на Куба и отрече, че с допускането на руския танкер подпомага президента Владимир Путин да печели от петрола.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Куба е свършена. Имат лош режим и много лоши и корумпирани управници. Няма значение дали ще получат един кораб с петрол или не. Предпочитам да му позволя да влезе, независимо дали става дума за Русия или за някой друг, защото хората се нуждаят от отопление, климатизация и всички останали неща, от които се нуждае човек.“

От десетилетия отношенията между САЩ и Куба са обтегнати, а през последните години напрежението отново ескалира. Всичко започва с идването на власт на Фидел Кастро, преминава през затоплянето на отношенията между Хавана и Москва, операцията в Залива на прасетата и Карибската криза.

През 2014 г., по време на управлението на президента Барак Обама, беше обявено възстановяване на дипломатическите отношения между САЩ и Куба и частично вдигане на санкциите. Вместо това даде тласък на развитието на острова, режимът използва момента, за да засили контрола върху икономиката и да съсредоточи около 65% от нея в ръцете на военните.

Себастиан Арос, анализатор: „Всички финанси, целият внос и износ, хотелиерската индустрия, както и износът на медици и стоки - като омари, кафе, пури и ром - са под контрола на военните. Тази хиперконцентрация се случи именно след новия подход на Обама. В крайна сметка той не проработи както се очакваше.“

През 2021 г. администрацията на Тръмп отново върна Куба в списъка на държавите спонсори на тероризма. Хавана остро осъди решението.

От месеци Белият дом твърди, че води разговори с властите в Куба, но същевременно говори и за „приятелско превземане“.

Себастиан Арос, анализатор: „Би било много трудно да се постигне споразумение със САЩ, защото се искат противоположни неща. САЩ искат режимът да си тръгне, а режимът иска да остане.“

Управляващите в Куба твърдят, че водят разговори с Вашингтон, но се подготвят и за всички сценарии, включително военен. А кубинците продължават да оцеляват - въпреки липсата на ток и горива, и най-вече благодарение на хуманитарна помощ отвън.

#Себастиан Арос #руски танк #Доналд Тръмп #САЩ #петрол #Куба

