БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:07 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След век закъснение: България и Северна Македония подписаха споразумение за жп връзка по Коридор №8

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

Очаква се трасето да подпомогне икономическото и финансовото развити и на двете страни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Споразумение за изграждане на железопътна свързаност между България и Северна Македония подписват днес министрите на транспорта на двете държави. Проектът за изграждане на жп тунел между двете държави е важна част от реализацията на Коридор №8, който трябва да подсигури връзката между Черно море и Адриатика.

Символично, в Гюешево точно в 12 часа, с влак пристигна транспортният министър Гроздан Караджов и подписа споразумението с неговия колега Александър Николоски. Документът предвижда извършване докрай на дейностите по изграждане на жп трасето между България и Република Северна Македония.

Гара Гюешево е последната точка, до която в момента има работещо трасе от българска страна. Предстои да бъде доизградено трасето до тунел, който е с дължина около 2,4 км и се намира — половината на територията на България, половината — на територията на Р. С. Македония.

Александър Николоски увери, че от македонска страна в момента текат ремонтни дейности и върви по график изграждането на трасето.

Министър Караджов каза, че трасето се е забавило с изграждането си повече от 100 години. Преди повече от 100 години е започнало, очаква се обаче да завърши в рамките на до 2 години.

Гроздан Караджов, министър на транспорта: „Това е дълга мечта, това е много желан проект от страна на всички наши сънародници, особено на хората, които тук, когато железницата пристига през 1942 година, всички се надяват, че тя ще продължи. Но от 1942 година — 83 години по-късно — тя си остава дотук, до тази гара. Метри от мястото, където е спрял влакът, линията прекъсва. И ето че днес, след толкова много години, за първи път, повече от век по-късно, ние се събираме, и на нас се падна с колегата Николоски честта да възобновим започнатото.“

Очаква се доизграждането на трасето да подпомогне икономическото и финансовото развитие както на региона от българска страна, така и на региона от страна на Северна Македония.

Това е пътят, който двете държави трябва да извървят заедно в посока Западна Европа, каза още министър Гроздан Караджов.

#коридор 8 #РСМ #споразумение #България

Последвайте ни

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
2
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Отиде си режисьорът Росен Елезов
3
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
4
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Балкани

Любчо Нешков: Не вярвам Коридор №8 да бъде построен
Любчо Нешков: Не вярвам Коридор №8 да бъде построен
България и Северна Македония ще подпишат споразумение за железопътен тунел България и Северна Македония ще подпишат споразумение за железопътен тунел
Чете се за: 00:52 мин.
Протестите в Сърбия не стихват: Нови демонстрации пред парламента в Белград Протестите в Сърбия не стихват: Нови демонстрации пред парламента в Белград
Чете се за: 00:57 мин.
Марк Рюте в Румъния: Военното присъствие на САЩ в Европа остава значително Марк Рюте в Румъния: Военното присъствие на САЩ в Европа остава значително
Чете се за: 01:05 мин.
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин след инцидент Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин след инцидент
Чете се за: 01:00 мин.
Андрей Ковачев: РСМ се самоблокира заради нежелание да изпълни поетите ангажименти Андрей Ковачев: РСМ се самоблокира заради нежелание да изпълни поетите ангажименти
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за трафик на мигранти (ВИДЕО)
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за трафик на...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната част на бюджета План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната част на бюджета
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Кой и на кого е предлагал да отпаднат санкциите по "Магнитски"? Кой и на кого е предлагал да отпаднат санкциите по "Магнитски"?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
България и Северна Македония ще подпишат споразумение за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Гл. архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка, не...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в...
Чете се за: 01:52 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ