Среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО

Белият дом разпространи ориентировъчен график на днешните срещи на Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и лидери от ЕС и НАТО.

Двустранна среща на президентите на Съединените щати и Украйна във Вашингтон ще започне в 13:15 ч., местно време, или 20:15 ч. българско време. Около два часа по-късно е планирана среща в разширен формат с участието на европейските лидери. Володимир Зеленски съобщи, че вече е пристигнал в Съединените щати. Той благодари на президента Тръмп за поканата и потвърди, че всички искат да бъде сложен край на войната "бързо и сигурно".

Зеленски: Решението на САЩ да поискат да предоставят гаранции за сигурността на Украйна е историческо

В социалната си мрежа Тръмп написа, че Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва. Според Тръмп - цитирам, "няма връщане обратно на дадения от Обама Крим и няма влизане в НАТО за Украйна".



