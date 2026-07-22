Украинската армия е с нов главнокомандващ – кой е Михайло Драпати?

Украинската армия е с нов главнокомандващ. Генерал-майор Михайло Драпати наследи на поста генерал Олександър Сирски. Това се случва след шест дни на протести заради правителствени рокади, част от които беше освобождаването на вече бившия военен министър Михайло Федоров. Стана ясно, че сред причините за отстраняването на популярния Федоров е конфликтът му със Сирски. Кой е новият главнокомандващ и какви са реакциите след назначаването му?

Протестиращите бяха чути. Така коментираха анализатори решението на президента Володимир Зеленски да смени Олександър Сирски с Михайло Драпати.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Решението за промяната на ръководството на Въоръжените сили на Украйна ще бъде оформено официално. Заедно с назначенията на Михайло Драпати и Евгений Хмара беше решено за началник на Генералния щаб да бъде назначен генерал-майор Игор Скибюк – много опитен военен, който е защитавал Украйна рамо до рамо с главнокомандващия.“

Военният елит демонстрира приемственост.

Михайло Драпати, главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна: „Изправени сме пред трудна задача. Работим без гръмки обещания, с отговорност за нашите решения и уважение към хората, които удържат фронта и помагат на Украйна да се държи.“ „Предавам армия, която не само удържа фронта, но и напредва. Искрено се надявам това да продължи“, написа Сирски в специално изявление и добави, че под негово командване са освободени 700 кв. км украинска територия.

Поздравления Драпати получи и от бившия военен министър Михайло Федоров. Той написа:

„Нова надежда в борбата на свободните хора за свобода и справедливост, глас на промяната, който не може да бъде пренебрегнат.“

Федоров има предложение за пост в правителството, но не е ясно дали ще го приеме.

Илона Ивченко, жител на Киев: „Драпати е способен да промени хода на войната и вярвам, че това беше добро решение на президента.“

Но протестите не бяха за отстраняването на Сирски, а за връщането на Федоров във военното министерство.

Вадим Конюшевски, жител на Киев: „Струва ми се, че Зеленски не чу протестиращите. И мисля, че уволнението на Сирски е голяма грешка.“

Кадри от 2014 година. Тогава Михайло Драпати ръководи пробива на украинските сили в центъра на Мариупол, превзет от проруските сили. Той се намира в бойна машина на пехотата (БМП), която разбива изградените от тях барикади.

„Командир от ново поколение, насърчава инициативата, пази хората“ – това са част от коментарите за 43-годишния Михайло Драпати, който заменя 60-годишния Сирски. „Не ни е работа да коментираме, но това няма да промени ситуацията на фронта“, заявиха от Кремъл.

Предизвикателствата са много – Драпати наследява армия, в която скандалите с насилие, корупцията, буксуващата мобилизационна система и лошото управление на личния състав са ежедневие.

Надеждите са, че участието му в ключови операции и бойният му опит на фронта ще му помогнат.