8-и февруари 2026-а година - паметен ден за Тервел Замфиров и българския спорт

Датата 8-и февруари 2026 година остави трайна следа в историята на българския спорт.

20-годишният Тервел Замфиров направи впечатляващ дебют на олимпийска сцена. Още в квалификациите българинът зае пето място в крайното подреждане, след като даде трето време в първия манш по червеното трасе, а във второто си спускане по синьото без проблеми си осигури място сред най-добрите 16.

В директните елиминации Замфиров продължи със силното си каране, като в осминафиналите отстрани германеца Елиас Хубер, а на четвъртфиналите записа изключително драматична победа срещу канадеца Арно Годе с минималните 3 стотни от секундата. В полуфиналния сблъсък българинът отстъпи на 37-годишния корейски ветеран Ким Сан Юнг, след като изпусна аванс от 21 стотни и финишира на 23 стотни зад съперника си.

В малкия финал за бронза Замфиров отново демонстрира класа и характер. Срещу чеха Тим Мастняк българинът избра червеното трасе и стартира агресивно, изграждайки преднина от около 30 стотни. В последните метри силите между двамата бяха напълно изравнени, а победителят бе определен след фотофиниш. Милиметрите този път бяха в полза на България – Тервел Замфиров се окичи с бронзовия медал и влезе в историята на българския зимен спорт.

Бронзовият медал в паралелния гигантски слалом е първи за България от Зимни олимпийски игри от 2006 година насам.

Вижте целия обект във видеото.