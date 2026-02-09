БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

8-и февруари 2026-а година - паметен ден за Тервел Замфиров и българския спорт

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Впечатляващ олимпийски дебют за 20-годишния сноубордист.

Награждаване на Тервел Замфиров с бронзовия медал от Зимните олимпийски игри
Снимка: Startphoto.bg
Датата 8-и февруари 2026 година остави трайна следа в историята на българския спорт.

20-годишният Тервел Замфиров направи впечатляващ дебют на олимпийска сцена. Още в квалификациите българинът зае пето място в крайното подреждане, след като даде трето време в първия манш по червеното трасе, а във второто си спускане по синьото без проблеми си осигури място сред най-добрите 16.

В директните елиминации Замфиров продължи със силното си каране, като в осминафиналите отстрани германеца Елиас Хубер, а на четвъртфиналите записа изключително драматична победа срещу канадеца Арно Годе с минималните 3 стотни от секундата. В полуфиналния сблъсък българинът отстъпи на 37-годишния корейски ветеран Ким Сан Юнг, след като изпусна аванс от 21 стотни и финишира на 23 стотни зад съперника си.

В малкия финал за бронза Замфиров отново демонстрира класа и характер. Срещу чеха Тим Мастняк българинът избра червеното трасе и стартира агресивно, изграждайки преднина от около 30 стотни. В последните метри силите между двамата бяха напълно изравнени, а победителят бе определен след фотофиниш. Милиметрите този път бяха в полза на България – Тервел Замфиров се окичи с бронзовия медал и влезе в историята на българския зимен спорт.

Бронзовият медал в паралелния гигантски слалом е първи за България от Зимни олимпийски игри от 2006 година насам.

Вижте целия обект във видеото.

