Цените на горивата след новите удари в Близкия изток – търговци очакват отново увеличение

Поредното изостряне на конфликта между САЩ и Иран отново разтърси петролните пазари. Засега средните цени у нас остават стабилни, но при новите доставки търговците прогнозират увеличение на бензина и дизела между 2 и 4 цента за литър, което неминуемо ще удари по джоба шофьорите, особено в разгара на летните отпуски. Най-масовият бензин А-95 от началото на юни досега е по-евтин със 7 цента. Цената започна да върви надолу след като Иран и САЩ обявиха примирие на 20 юни. Подобна е ситуацията и с дизеловото гориво, което по принцип е по-чувствително на увеличенията. При него намалението на цената за месец и половина е 18 евроцента, но от началото на юли отново има поскъпване с един цент.

След всяка новина за военни удари в Иран, Даниел и Велко от Русе бързат да заредят автомобилите си догоре.

Даниел Стоянов: "Ще вдигнат горивата, защото Ормузкия проток пак е затворен." Велко Неделчев: "Постоянно има конфликти, спират, почват нови, цените бързо се вдигат, бавно падат, (1:11) така че предполагам, че има и някакви спекулативни действия на пазара, но това не зависи от нас." Даниел Стоянов: "Скъп, не скъп бензина, без колата не можем."

На бензиностанция в Русе цената на горивата днес остава непроменена, заради вече пристигналата доставка на по-ниска цена.

Венцеслав Пенгезов – собственик на бензиностанция: "Но утре със сигурност ще има отражение върху цените на дребно. БНТ: Утре колко ще бъде изписано на таблото? Поне 2-3 цента нагоре ще бъде."

В предаването "Денят започва" председателят на Петролната и газова асоциация заяви, че цените се вдигат и заради увеличените с 40% застраховките на танкерите, преминаващи през Ормузкия проток.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролната и газова асоциация: "Иран иска да въведе изискване всички танкери да преминават през определен коридор, който може да контролира. Това очевидно не се харесва на САЩ и на президента Тръмп."

За собственика на малката бензиностанция в Русе обаче по-притеснителни са опашките за горива в Русия.

Венцеслав Пенгезов – собственик на бензиностанция: "Русия най-лесно ще компенсира този недостиг от доставчиците, които реално са и наши доставчици , което може да доведе до недостиг в България."

От бранша обаче са категорични, че ефектът от геополитическите кризи няма да се появи веднага на колонките, защото влияние оказват и други фактори.