Днес празнуваме Йордановден – Богоявление

На 6 януари празнуваме Богоявление, или Йордановден – един от най-големите християнски празници. На този ден Св. Йоан е кръстил Исус Христос в река Йордан. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храм „Св. Александър Невски“, последвана от благославяне на бойните знамена на Българската армия.

По традиция свещеници хвърлиха кръст във водоеми, като в Калофер се проведе традиционно мъжко хоро в ледените води на река Тунджа. Вярва се, че потапянето във водите предпазва от болести през цялата година. Според местната традиция след като кръстът бива спасен от осветените води, се дава на най-малки участник в хорото.

