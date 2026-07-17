Гренландия – горещата точка в отношенията Европа - САЩ

Американският президент Доналд Тръмп не се отказва от амбициите си да контролира Гренландия, макар на срещата на НАТО в Анкара да призна, че това предизвиква огромен разрив в Алианса. И тази седмица жителите на столицата Нуук протестираха срещу американска компания, която планира да добива петрол в Гренландия. Болезнената тема за териториалната цялост продължава да излиза начело на новините, а резултат от преговорите между Съединените щати и Дания все още няма. Гледната точка на Копенхаген вижте в разговора на Тоня Димитрова с датския евродепутат от ЕНП Хенрик Дал.

Тоня Димитрова, БНТ: Гренландия я нямаше на картата преди Тръмп да я спомене. Това е цитат от Джеф Ландри, пратеника на САЩ в Гренландия. Като датски политик как приемате подобни изявления?

Хенрик Дал - евродепутат от Дания/ЕНП: Аз не го приемам насериозно, защото отразява факта, че Джеф Ландри не знае много за Гренландия. Декларацията от Илулисат беше подписана в присъствието на няколко наистина важни политически фигури. Джон Кери е бил там, Колин Пауъл, Ангела Меркел. Виждате, редица хора са били в Гренландия и тя е присъствала на картата заради принципа, който имахме – да я запазим като зона с ниско военно напрежение.

- Тръмп непрекъснато повдига въпроса за Гренландия. Така започна и участието му в срещата на върха на НАТО в Анкара. Споменава я, когато говори за подкрепата на съюзниците за Иран. Заради Гренландия беше забавено и ратифицирането на търговската сделка между Съединените щати и ЕС. Колко голям проблем разкри тази тема за Гренландия и как мислите, че Европа реагира на това?

- Проблемът е толкова голям, колкото Доналд Тръмп иска да го представи, защото, ако се върнем към миналия век, през 1916 г. държавният секретар на Съединените щати подписа декларация, с която Съединените щати признаха датския суверенитет. Така че този документ се намира в архивите на американското министерство на външните работи. Всъщност няма какво да се обсъжда, но Тръмп иска да го обсъжда. Така стоят нещата. Дискусията започна през 2019 г., по време на първото му президентство, когато той заяви, че иска да придобие Гренландия. Нашият настоящ министър-председател Мете Фредериксен също беше министър-председател по това време и тя категорично отхвърли предложението и го нарече абсурдно. След това темата започна да излиза наяве отново по време на второто президентство на Тръмп. Така че, въпреки факта, че министерството на външните работи призна суверенитета, това продължава да се появява, защото е важно за Тръмп.

- Но има ли някаква логика в това, което Тръмп казва – Гренландия е на геостратегическо място, заплахата от Китай, от Русия, климатичните промени, световната надпревара. Не виждате ли логика в тези думи?

- Никой не оспорва геостратегическото значение на Гренландия. По време на Втората световна война имахме споразумение за отбрана със Съединените щати, защото по онова време военните самолети не можеха да пресичат Атлантика, така че американците имаха бази в Гренландия, където можеха да зареждат самолетите си с гориво. Това доведе и до договореностите от 1951 г., според които Америка може да има военни бази в Гренландия. Всички тогава осъзнаваха стратегическото значение, защото най-краткият път за военен самолет или балистична ракета е през Северния полюс. Така американците в продължение на десетилетия имаха радари и военни самолети. Някои от стратегическите им самолети, известните B-52 с ядрени оръжия, бяха разположени в Гренландия.

- И така, виждате ли промяна в подхода на Дания, на Копенхаген към Гренландия?

- Нашият подход беше да се консултираме много тясно с нашите добри съюзници в ЕС и НАТО. Те бяха много отзивчиви и ние сме много благодарни на всички наши партньори, че ни подкрепиха и че всъщност не се съмняват кой е прав в тази дискусия. Искам да кажа, от гледна точка на международното право ние сме прави, а Доналд Тръмп греши. Няма какво да се обсъжда, но има и реалности на място.

- В момента Тръмп изпрати своя пратеник и му каза: „Иди и се сприятели“. Мислите ли, че те променят тактиката, но целта е същата?

- Изглежда, целта е същата и трябва да разберем, че сме в някаква сива зона. Реално в наказателните кодекси не пише, че не можете да изпращате неканени пратеници да се намесват в политиката на нашата страна. Така че няма законово основание за арест на Ландри или нещо подобно, но определено неговото посещение е много враждебен акт, защото той е отишъл в част от Кралство Дания, за да промени правния статут на страната. Това е много, много враждебен акт, така че трябва да следим това много внимателно.

- В момента продължават преговорите между Копенхаген и Вашингтон, нали така? Мислите ли, че може да има пробив в тези преговори тази година?

- Мисля, че повече военни бази вероятно биха били приемливи. Имаше няколко промени, защото през 1951 г., когато подписахме първото споразумение, Гренландия беше датска колония, а сега е автономен регион, който е част от Кралството. Така беше договорено да се провеждат консултации с Гренландия, с Дания и със Съединените щати. Но ако Вашингтон иска повече бази, това някак си е в рамките на първоначалния договор, защото историческият факт е, че по време на Студената война американците имаха много повече бази, отколкото сега. След Студената война те намалиха присъствието си и вероятно сега искат да се върнат към статут, който е по-близък до този по време на Студената война. Мисля, че това по принцип би било приемливо.

- Цялата тази полемика около Тръмп и амбициите му за Гренландия вдъхнови ли хората да се присъединят отново към Европейския съюз?

- Това е много добър въпрос. Мисля, че виждате същата дискусия в Исландия – държава, която не е в Европейския съюз, защото риболовът е наистина важен за тях и не искат да бъдат част от европейските политики. Гренландия има същия проблем – риболовът е наистина важен за тях и те не искат да бъдат част от европейските споразумения. Ако можехте да си представите теория, при която бихте могли да решите проблема с риболова, тогава вероятно би било по-безопасно за тях да са част от по-голям съюз. Не знам как тези дискусии ще приключат, но е факт, че се води дебат, който не би бил възможен преди пет години. Сега ситуацията се промени.

- Какво направи Европейският парламент, за да помогне на Гренландия, за да помогне на Дания в този случай? Предстои да бъде приета нова стратегия за Арктика, вероятно до края на годината. Каква трябва да бъде политиката на Европейския съюз?