Съдът ще гледа мярката на задържания мъж за убийството на куче в столичния кв. "Кръстова вада"

Очаква се Софийският районен съд да гледа мярката за неотклонение на задържания 43-годишен мъж след убийството на куче в столичния квартал "Кръстова вада". Йордан Атанасов е обвинен, че е проявил особена жестокост към куче, като му е причинил смърт.

След издирване от полицията, вчера той заедно с адвоката си се предаде в СДВР. По данни на разследващите около 20:50 ч. на 1 ноември обвиняемият е нанесъл силен удар с крак на куче от породата йоркширски териер на име Кнопа. В резултат на удара животното е починало.

Според прокуратурата деянието е извършено с особена жестокост. В хода на разследването са разпитани свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза. Случаят предизвика вълна от недоволство и гняв сред обществото. За днес е насрочен нов протест срещу насилието над животни, който ще се проведе пред НС.