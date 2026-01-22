След промените в НВО – учители по математика очакват по-слабо представяне на десетокласниците

Учители по математика очакват по-слабо представяне на десетокласниците на предстоящото през юни Национално външно оценяване (НВО). Причината – промененият изпитен формат, който ще включва задачи по биология, химия, физика и география, освен математика.

Педагозите смятат, че учениците не са имали достатъчно време за подготовка за т.нар. „интегрален тест“. Заповедта за въвеждането е издадена от министър Красимир Вълчев през лятото. Много десетокласници се чувстват неподготвени.

Плановете на Министерството на образованието бяха и изпитът по математика в 7. клас да бъде интегрален, но след оспорването му от страна на родители и след като студът го спря временно, министерството запази първоначалният формат.