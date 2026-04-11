Велика събота е – най-благословеният ден
Чете се за: 02:32 мин.
Туризмът между празника и кризата: какво очаква България през летния сезон – говори министър Ирена Георгиева

Чете се за: 05:45 мин.
У нас
За ефекта от военните конфликти, цените, работната ръка и шансовете пред страната

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Празничните великденски дни носят не само настроение и очакване, но и активен туристически поток. В студиото на "Денят започва с Георги Любенов" гостува служебният министър на туризма Ирена Георгиева, която коментира актуалните предизвикателства пред сектора – от геополитическата нестабилност до цените и очакванията за летния сезон.

Министър Георгиева подчерта, че празниците са време както за размисъл, така и за пътувания. Геополитическите конфликти обаче вече оказват пряко влияние върху туристическия сектор, особено при пътуванията към Близкия изток.

"За точни цифри не можем да говорим, но всъщност изпитахме явлението на военните действия по няколко начина. Ако си спомняте първите дни на военните действия, което беше началото на март, бяха прекратени множество пътувания, които бяха планирани даже до края на този месец - април, в Близкия изток, в Обединените арабски емирства, в държавите от района. Спомняте си, че имаше и евакуационни полети, които държавата организира. Всичко това са потенциални загуби за туроператорите, които осъществяват изходящ туризъм", обясни тя.

Според нея, проблемът засяга и ликвидността на туроператорите, тъй като плащанията вече са направени към доставчици, но сумите трябва да бъдат възстановени на клиентите:

"Туроператорите са задължени да възстановят средствата на своите клиенти. Механизмът с ваучерите е нещо, което в момента планираме и сме сезирали ЕК да бъде допуснато като възможност, защото по директива туроператорите трябва да възстановят средствата в 14-дневен срок след изявеното желание от страна на туриста. А нали разбирате, че тези средства не са от тях, те са предплатени на техните доставчици и този оборот не се е завъртял. Всъщност актуализираната директива за пакетните пътувания, която вече е гласувана и приета, дава такава възможност. Попитали сме ЕК можем ли да приложим този механизъм, преди да бъде транспониран в Закона за туризма."

На фона на нестабилността в други региони, се наблюдава пренасочване към европейски дестинации.

"Наблюдаваме такъв процес. Има такова нещо. Действително нашите основни пазари са европейски, ориентират се към европейски дестинации. И в този смисъл България има възможност. И действително, работим в тази посока."

Министерството засилва рекламата към Централна Европа и традиционни пазари като Великобритания и Германия.

Темата за цените остава ключова, особено в първата година с евро в туризма.

"Бих казала, че еврото не е повлияло на цените на туристическите пакети. На консумативите, т.е. на частите, които създават туристическия пакет. Генерално инфлацията като продукт, а не самото евро конкретно", посочи Георгиева.

Според министъра, увеличенията трябва да останат в разумни граници:

"Но това не бива да се случва в размер на повече от 8% на стойността на пакета, защото над това увеличение туристът има право да се откаже."

След поредицата от кризи – пандемията, войната в Украйна и новите конфликти – секторът вече е по-адаптивен.

"Аз мисля, че туристическият бранш притежава това качество. За да могат да дадат бонуси, ще дадат отстъпки, ще дадат оферта, ще дадат промоция на почивките, така че да може да си запазят резервациите."

Проблемът с работната сила остава сериозен, като се разчита все повече на чуждестранни работници.

"За миналата 2025 година са били издадени 24 000 разрешителни за работници в сферата на туризма. А тази 2026 година, само за първото тримесечие, са издадени 12 000 разрешителни от Агенцията по заетостта", обясни тя.

Въпреки това, министърът подчерта, че това не е устойчиво решение:

"Трябва да създаваме имидж на професиите, за които обучаваме ученици, за които обучаваме студенти."

Според Георгиева, фокусът трябва да се измести от цената към качеството:

"В момента въпросът за това каква дестинация е България не бива да се поставя по начина евтина дестинация ли е България, а струва ли се да посетим България."

Тя отчита ръст при СПА и културния туризъм. Въпреки несигурната среда, прогнозата остава умерено положителна:

"Ние сме умерени оптимисти по отношение на сезона. Даваме си сметка, че ни очаква един, може би нетрадиционен, по-труден сезон. Дай Боже да няма неочаквани обрати, но все пак подготвени сме за това да посрещаме туристи."

Въпреки предизвикателствата, надеждите са, че българският туризъм ще успее да се адаптира и да привлече нови посетители.

