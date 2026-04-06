Войната в Украйна – размяна на удари между Москва и Киев

Войната в Украйна – най-малко трима загинали, сред тях и дете, след като дрон порази жилищна сграда в Одеса.

Ранените са десетки, в ход е операция по издирването на оцелели. Възможно е сред руините да има още хора. Хиляди са без ток в Черниговска и Киевска област след атаки срещу енергийна инфраструктура.

Според руски медии, след украинска атака срещу Луганска област, в частта контролирана от руснаците, над 40 миньори са блокирани в мина.

Украйна е решила да следва стратегията си и не се вслушва в призивите на западните съюзници да спре ударите по руската петролна и газова инфраструктура, пише британският "Телеграф".