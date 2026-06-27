Вземете си шапка и слънчеви очила – очакват се до 36° днес

Ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в Източна България – умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 31°, по Черноморието – между 27° и 30°, а минималните – между 17° и 23°, в София – около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно по северното крайбрежие на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след обяд - умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще бъде слънчево. Около и след обяд на отделни места ще превали. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

В неделя и понеделник ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони - умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32° и 37°, през втория ден с един-два градуса по-високи.

Във вторник температурите ще се повишат още максималните ще са между 34° и 39°. В по-голямата част от страната през целия ден ще остане слънчево, но в Западна България след обяд на места ще превали и прегърми.

В сряда на повече места ще има валежи и гръмотевици, главно в Западна и Централна България. Дневните температури там ще се понижат с 3-4 градуса, а в източната половина от страната ще останат високи – до 36°-37°.