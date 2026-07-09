"Богатството, което трупам в ума си, само него ще занеса в небитието" – спомен за поетесата Надежда Захариева

Почина поетесата Надежда Захариева. За 81 години тя остави след себе си ярка литературна следа като автор на десетки стихосбирки и на текстове на някои от най-обичаните песни. Сред тях "Може би" на група "Сигнал", "Разпилей ме ти цялата" на Лили Иванова и много други.

Съболезнования за загубата изказаха президентът Илияна Йотова и примата на българската музика Лили Иванова, които заявиха, че Захариева до края е била вярна на словото, а творчеството ѝ остава вечно.

От люлката си до пръстта, човекът цял живот мечтае да има всичките неща, с които би се чувствал в рая.

Надежда Захариева, поетеса: "Това богатство, което аз трупам в ума си, в главата си, само него ще занеса със себе си в небитието и защото вярвам в прераждането, следващото поколение някога, това което съм занесла на оня свят ще се върне във вид на нова душа. Не какво се случва, а "Защо" е въпросът, който ме измъчва. Каквото и да ни се случва, все пак ние да останем добри хора, да правим на другите, това, което искаме да правят на нас."

снимка: БТА/Архив

Надежда Захариева е най-близкият човек до големия Дамян Дамянов. 35 години тя е негов спътник, опора и пристан.

Надежда Захариева, поетеса: "При Дамян трябваше да се внимава за всяка дума, за всеки жест, за всеки поглед, защото неговата душа беше като гола рана и да я погалиш, тя го боли."

До последно е и най-ревностният пазител на паметта за него. Взряна в себе си, в моя си космос занесена, тялом съм тук, газя и цапам планетата, духом високо над битието, проклетото.



В памет на поетесата БНТ променя програмата си. В събота от 18.15 ч. БНТ 2 ще излъчи документалния филм "Аз и ти". А в неделя от 18.00 ч. по БНТ 1 може да гледате документалния филм на режисьора Стилиян Иванов "Изповед в стихове ".