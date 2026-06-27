Част от американските военни самолети отлетяха от столичното летище, останалите – до дни

До момента четири американски самолета са излетели от летище "Васил Левски" в София, до понеделник поетапно ще отлетят всички, съобщиха от Министерството на отбраната.

Преди три дни премиерът Румен Радев съобщи, че американските самолети ще напуснат столичното летище до края на юни. Той подчерта, че САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект.

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни т.г. на срока на пребиваване в България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В края на февруари служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза на изслушване в парламента, че на 25 февруари на летище "Васил Левски" са разположени 10 военнотранспортни самолета KC-135 (самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker), като броят им се променя всекидневно, но не може да надвишава разрешения брой от 15 самолета.