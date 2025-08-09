БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
5492
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Гледайте преките предавания от 7 до 10 август!

бнт излъчи европейското първенство лека атлетика юноши девойки тампере
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Финландският град Тампере събира най-големите атлетически надежди на Европа. 1300 талантливи състезатели ще си оспорват 44 комплекта медали.

16 българи тръгват с амбиции да покажат най-доброто от себе си и да заявят претенциите си за челните места.

Вижте състава на България ТУК!

Зинга Барбоса Фирмино: Гоним 16-ия метър

Сияна Бръмбарова: Надявам се на нов личен резултат

Георги Петков: Отивам да се забавлявам и очаквам най-доброто

Християн Касабов: Надявам се да повторим резултата от предната година

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Кристина Петкова отпадна в квалификациите на 400 м в Тампере

Васил Антонов също не преодоля квалификациите на 400 м в Тампере

Димо Андреев остана първи извън финала в хвърлянето на чук в Тампере

Радина Величкова се класира за полуфиналите на 100 м в Тампере

Стилиян Орлинов осигури първия български финал на европейското в Тампере

Георги Петков не намери място в полуфиналите на 100 м в Тампере

Анжелина Петкова се размина с финала на троен скок в Тампере

Натали Костова се пребори за финал на европейското по лека атлетика в Тампере

Рая Димитрова даде шесто време в серията си на 200 метра в Тампере

Стилиян Орлинов завърши на 12-о място в скока на дължина в Тампере

Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия

Християн Касабов си осигури място на полуфиналите на 110 м с препятствия

Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина

Павел Здравков не успя да намери място във финала на 3000 м с препятствия

Зинга Барбоса Фирмино донесе още един български финал в Тампере

Програма на оставащите преки предавания по БНТ 3:

10.08. неделя: 10:25 ч., 16:45 ч.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки от 7 до 10 август по БНТ 3!

Свързани статии:

16 българи ще участват на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки
16 българи ще участват на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки
БНТ 3 ще излъчва пряко от Тампере шампионата от 7 до 10 август 
Чете се за: 08:52 мин.
#европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Темпере 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
2
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на...
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
3
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на европейското първенство по лека атлетика до 20 г.
4
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на...
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
6
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Други спортове

Александър Божилов отвя конкуренцията на държавното първенство
Александър Божилов отвя конкуренцията на държавното първенство
Спортни новини 09.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 09.08.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 09.08.2025 г., 12:20 ч. Спортни новини 09.08.2025 г., 12:20 ч.
Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт" Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:40 мин.
Стефани Кирякова: Вярвайте в мечтите си Стефани Кирякова: Вярвайте в мечтите си
Чете се за: 01:15 мин.
Спортни новини 08.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 08.08.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Битката за Украйна: Мир срещу територии? Битката за Украйна: Мир срещу територии?
Чете се за: 04:30 мин.
Европа
Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Без вода - вандали източиха водопреносната мрежа на село Базън
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Зад крепостните стени на Боженишки и Кокаленски Урвич
Чете се за: 15:57 мин.
У нас
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Споразумение в Белия дом: Тръмп обяви мир между Армения и Азербайджан
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ