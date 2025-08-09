Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере

Финландският град Тампере събира най-големите атлетически надежди на Европа. 1300 талантливи състезатели ще си оспорват 44 комплекта медали.

16 българи тръгват с амбиции да покажат най-доброто от себе си и да заявят претенциите си за челните места.

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Кристина Петкова отпадна в квалификациите на 400 м в Тампере



Васил Антонов също не преодоля квалификациите на 400 м в Тампере

Димо Андреев остана първи извън финала в хвърлянето на чук в Тампере

Радина Величкова се класира за полуфиналите на 100 м в Тампере



Стилиян Орлинов осигури първия български финал на европейското в Тампере

Георги Петков не намери място в полуфиналите на 100 м в Тампере

Анжелина Петкова се размина с финала на троен скок в Тампере

Натали Костова се пребори за финал на европейското по лека атлетика в Тампере



Рая Димитрова даде шесто време в серията си на 200 метра в Тампере



Стилиян Орлинов завърши на 12-о място в скока на дължина в Тампере



Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия

Християн Касабов си осигури място на полуфиналите на 110 м с препятствия

Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина

Павел Здравков не успя да намери място във финала на 3000 м с препятствия

Зинга Барбоса Фирмино донесе още един български финал в Тампере



Програма на оставащите преки предавания по БНТ 3:

10.08. неделя: 10:25 ч., 16:45 ч.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки от 7 до 10 август по БНТ 3!