Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере

Гледайте преките предавания от 7 до 10 август!
Финландският град Тампере събира най-големите атлетически надежди на Европа. 1300 талантливи състезатели ще си оспорват 44 комплекта медали.
16 българи тръгват с амбиции да покажат най-доброто от себе си и да заявят претенциите си за челните места.
Вижте състава на България ТУК!
Зинга Барбоса Фирмино: Гоним 16-ия метър
Сияна Бръмбарова: Надявам се на нов личен резултат
Георги Петков: Отивам да се забавлявам и очаквам най-доброто
Християн Касабов: Надявам се да повторим резултата от предната година
НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ:
Кристина Петкова отпадна в квалификациите на 400 м в Тампере
Васил Антонов също не преодоля квалификациите на 400 м в Тампере
Димо Андреев остана първи извън финала в хвърлянето на чук в Тампере
Радина Величкова се класира за полуфиналите на 100 м в Тампере
Стилиян Орлинов осигури първия български финал на европейското в Тампере
Георги Петков не намери място в полуфиналите на 100 м в Тампере
Анжелина Петкова се размина с финала на троен скок в Тампере
Натали Костова се пребори за финал на европейското по лека атлетика в Тампере
Рая Димитрова даде шесто време в серията си на 200 метра в Тампере
Стилиян Орлинов завърши на 12-о място в скока на дължина в Тампере
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия
Християн Касабов си осигури място на полуфиналите на 110 м с препятствия
Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина
Павел Здравков не успя да намери място във финала на 3000 м с препятствия
Зинга Барбоса Фирмино донесе още един български финал в Тампере
Програма на оставащите преки предавания по БНТ 3:
10.08. неделя: 10:25 ч., 16:45 ч.
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки от 7 до 10 август по БНТ 3!