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Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъда в рамките на 3%
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Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъда в рамките на 3%

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Ние ще се опитаме дефицитътда бъде в рамките на 3%, заяви вицепремиерът Иво Христов в студиото на „Денят започва“. Той добави, че не е привърженик на строгите рамки, както и че почти никъде в Европа той не достига тази стойност:

Иво Христов, вицепремиер: "А представете си в какви рамки ще бъде след тази вълна от вандализъм, която ще удари всички застрахователи в цяла Европа. Особено във Франция. Във Франция трудно ще се намери премиер, който да се нагърби да управлява страната при сегашния дисбаланс.

- Значи 3% са един въжделен хоризонт?

Надявам се да го постигнем. Но нека да видим дебатите в парламент и всички останали корекции."

Вицепремиерът коментира и предвидените в проекта на бюджет увеличения на пенсиите с 8%, на заплатите в бюджетната сфера с 5% и на учителите. Според него не бива да се говори за увеличение на калпак, а компенсация за най-засегнатите.

Иво Христов заяви, че е логично дроновете, които удариха кораби в Черно море, да са руски, но допълни, че трябва да се изчака края на разследването, за да има официална позиция:

Иво Христов, вицепремиер:"Разбира се, чакаме разследване. Едно е човек да коментира и да не носи политическа отговорност. Друго е да заяви официална позиция.

Някой може ли да каже, че са дроновете?

Ясно е, че логично е това да са руски дронове, предвид ударените кораби.

Ако са руски, какво следва? Какво следва? Какво ще направим? Аз не мога да коментирам хипотези, които не са установени. Те трябва да бъдат установени.

Впрочем, всички тези истерици, които притискат кабинета да заяви, че дроновете били руски без да е установено, те какво очакват? Да се задейства член пети? Сигурни ли са, че ще се задейства член пети, ако някой го поиска?

- Искаха член четвърти, само да уточним.

Да, но сигурни ли са, че член четвърти и член пети обслужват български и европейски интереси, според мен?

Всички страни в НАТО се опасяват от задействането на член четвърти и член пети. Защото това е стъпка в ескалацията към война."

Иво Христов обясни, че предложеният мораториум в Черно море означава да се спрат всякакви враждебни военни действия.

Иво Христов, вицепремиер: "Това няма да стане отведнъж, тъй като дори и да спрат атаките срещу кораби, които и Украйна и Русия извършват, то в Черно море плава неограничено количество мини, които ще трябва да бъдат деминирани следващите години. Има множество еко проблемни в следствие на потънали кораби, както и висок застрахователен риск, който също възпира доставчиците на транспортни услуги да плават в Черно море. Виждате колко проблеми са натрупани дори към този момент. Дори ако приемем, че войната спре отраз. Кой ще решава тези проблеми? Няма кой да дойде да деминира вместо нас."

Според него, политиците в България трябва да реалисти по отношение на войната в Украйна:

Иво Христов, вицепремиер:

" - Какъв е реализмът?

Винаги проти войната, никога за нейнито ескалиране. Ние сме против това да се доставя въоръжение на Украина, против това да се продължава касапницата и кръвопролитието. Това е единственият реалистичен курс. Против това България да бъде въвлечена в чужди геополитически сблъсъци. Против войната до победен край, която президентът Радев още навремето изобличи като несъстоятелна теза, която вече всички констатират към днешна дата."

Христов допълни, че краят на конфликта няма да бъде благоприятен за Европа:

Иво Христов, вицепремиер:

" - Защо?

А вие очаквате ли победа на Украина?

- А вие очаквате ли победа на Русия?

Погледнете сводките. Те са достатъчно публични. Освен ако не четем коментарите на нашинските пропагандисти и графомани, в които всичко е розово, но това не е така."

Тази социална бомба във Франция тиктакаше през последните 20 години, каза още в коментр за случващото се в страната Иво Христов. Този взрив е донякъде очакван, а драмата започна със самоизолирането на елита, в превръщането на социалната политика и битка на елита срещу всички недоволни, допълни той.

Гледайте целия разговор във видеото

#Иво Христов, вицепремиер #Русия #мораториум #война #дронове #Черно море #Украйна #бюджет

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