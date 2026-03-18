ЦИК изтегли жребия: "Прогресивна България" с №21, ГЕРБ с №15, ПП-ДБ с №7, ДПС с №17

С жребий ЦИК определи номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април. На предсрочния вот ще се явят общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции.

Пред представителите на регистриралите се формации бяха изтеглени номерата, като този път Централната избирателна комисия внесе нов елемент в публичната процедура, по думите им, за да няма твърдения за предварително наредени номера на формациите. Те бяха поставени в два отделни плика и две кутии от журналисти. Какво отреди жребият на партиите и коалициите и видяха ли те някаква символика в това?

Не с номер 11, каквато фалшива новина се завъртя в социалните мрежи, а с 21 ще се яви коалиция "Прогресивна България" на предсрочния вот.

Гълъб Донев, Коалиция "Прогресивна България": "Сила и стойност имат честният вот по съвест, без влияние и без контрол. Числата, това им е хубавото, че не могат да им направят двойник. 21 си е 21. Виждате колко са изобретателни нашите политически противници в измислянето на начини, по които да отклонят нашите избиратели и нашите симпатизанти."

От ГЕРБ посочиха, че не разчитат на числа. Партията ще се яви под номер 15.

Тома Биков, ГЕРБ-СДС: "Ще разчитаме преди всичко на организацията си, на програмата си и на хората, които олицетворяват нашата програма и нашите идеи. Надяваме се в тази кампания да имаме възможност на българските граждани да им покажем спокойно нашата програма, да има толерантна кампания."

Последни в жребия бяха от "Продължаваме промяната - Демократична България", за които остана номер 7. Думата беше дадена на младите и нови лица.

Малена Малчева, ПП-ДБ:"Числото, с което ще преборим корупцията, е номер 7. Заедно успяхме да оттеглим бюджета, успяхме да свалим правителството на Желязков, заедно можем и да прекратим корупцията." Анна Будакова, ПП-ДБ: "Показахме, че можем да бъдем граждански активни и че искаме по-добра България. Това, което се случи на протеста, обаче, е само половината работа. Излезте и гласувайте."

Като чудесен определиха падналия им се номер 17 от ДПС.

Станислав Анастасов, ДПС: "Ние ще правим изцяло позитивна кампания, но да е ясно - няма да позволим на партията на петроханците и "Кой" да правят ала-бали и да правят избори с тяхно си МВР, което да мачка хората. Хората не ги е страх от вътрешния министър на "Кой", не ги е страх от главния секретар на "Кой", нито от директорите на ОДП-та, посочени от съветническия кръг. Ние виждаме много добре, че те се движат по записа, но имаме информация за всички техни действия, ще ги изобличим."

"Възраждане" получиха номер 8, но не коментираха. Под номер 5 ще е "БСП-Обединена левица", а за тях съдържанието е по-важно от отреденото им от жребия.

Николай Бериевски, "БСП-Обединена левица: "Нашето съдържание е ясно - справедливост, доходи и държава, която се грижи за българските граждани. Справедлива България е възможна."

МЕЧ тръгва към изборите с номер 4 и изброиха четири причини да бъдат подкрепени.

Христо Расташки, МЕЧ: "На първо място ние винаги слагаме антикорупционната политика, борбата с олигархията, която е завзела висшите постове на нашата държава."

Номер 14 в бюлетината ще е за "Величие".

Стилана Бобчева, "Величие": "Шегуваха се в социалните мрежи, че на предишните избори сме били с номер 4 и сме имали 4%, сега да очакваме при 14 да имаме 14%. Числото не е най-важното, по-важното е доверието, което трябва да заслужим пред хората."

На АПС се падна номер 11, но и оттам нямаше коментар. А ИТН за втори път ще се явят под номер 1.

Станислав Балабанов, ИТН: "Самото джуркане на номера е просто въпрос на късмет, няма символика в тези номера, отново повтарям номер 1 са българските граждани, "Има такъв народ" ще се погрижи те да са защитени."

Над 6 600 000 са избирателите с право на глас.



