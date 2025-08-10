БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере

от БНТ
5996
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Гледайте преките предавания от 7 до 10 август!

бнт излъчи европейското първенство лека атлетика юноши девойки тампере
Финландският град Тампере събира най-големите атлетически надежди на Европа. 1300 талантливи състезатели ще си оспорват 44 комплекта медали.

16 българи тръгват с амбиции да покажат най-доброто от себе си и да заявят претенциите си за челните места.

Вижте състава на България ТУК!

Зинга Барбоса Фирмино: Гоним 16-ия метър

Сияна Бръмбарова: Надявам се на нов личен резултат

Георги Петков: Отивам да се забавлявам и очаквам най-доброто

Християн Касабов: Надявам се да повторим резултата от предната година

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Кристина Петкова отпадна в квалификациите на 400 м в Тампере

Васил Антонов също не преодоля квалификациите на 400 м в Тампере

Димо Андреев остана първи извън финала в хвърлянето на чук в Тампере

Радина Величкова се класира за полуфиналите на 100 м в Тампере

Стилиян Орлинов осигури първия български финал на европейското в Тампере

Георги Петков не намери място в полуфиналите на 100 м в Тампере

Анжелина Петкова се размина с финала на троен скок в Тампере

Натали Костова се пребори за финал на европейското по лека атлетика в Тампере

Рая Димитрова даде шесто време в серията си на 200 метра в Тампере

Стилиян Орлинов завърши на 12-о място в скока на дължина в Тампере

Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия

Християн Касабов си осигури място на полуфиналите на 110 м с препятствия

Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина

Павел Здравков не успя да намери място във финала на 3000 м с препятствия

Зинга Барбоса Фирмино донесе още един български финал в Тампере

Християн Касабов се класира за финала на 110 метра с препятствия

Ива Деливерска отпадна на полуфиналите на 100 метра с препятствия

Програма на оставащите преки предавания по БНТ 3:

10.08. неделя: 10:25 ч., 16:45 ч.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки от 7 до 10 август по БНТ 3!

#европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Темпере 2025

