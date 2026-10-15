Източването на НЗОК: Проф. Генева колабира в съда, после призна, че чувства морална вида

Съдът остави в ареста проф. Мариела Генева, сочена като организатор на схема за източване на Здравната каса за близо 3 милиона евро с фиктивни прегледи и хоспитализации. Тя обаче отказа да признае ръководната си роля в аферата.

На влизане защитата поиска по-лека мярка за неотклонение.

Георги Кутрянски – адвокат: „Действително обвиненията са тежки по смисъла на закона, но само от тях, без да се съобрази всичко останало, такава мярка не може да се вземе.“

Обвиняемата колабира в съдебната зала и се наложи екип на Спешна помощ да я прегледа.

Заседанието беше прекратено за половин час, а след възобновяването му проф. Генева заяви, че чувства морална вина. Въпреки това не призна ръководната си роля в схемата, по която е установено, че са използвани неправомерно данните на 2500 пациенти за фиктивни хоспитализации. Според обвинението с по-лека мярка тя може да повлияе на показанията на свидетелите.

Йорданка Тилова – апелативен прокурор: „Съществува такава опасност с оглед на организацията, която е създала, ролята, която е изпълнявала, с оглед на приближения кръг, който е използвала. Тепърва предстоят много процесуално-следствени действия и тя всячески може да повлияе отвън.“

Защитата отрече.

Георги Кутрянски – адвокат на проф. Мариела Генева: „Разпитани са тези свидетели, разпитани са много голяма част и от обвиняемите. Тя е дала обяснения, няма да коментирам какви, и на тази база към този момент такава опасност... Между другото, прието е, че опасност да се укрие няма, няма такива доказателства. Не го твърди и прокуратурата.“

Апелативният съд я остави в ареста с мотива, че има реална опасност да извърши друго престъпление, да въздейства на свидетели или да промени документи в медицинския център, в който е мажоритарен собственик.