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НА ЖИВО: Лига Европа: НЕК Ниймеген - Левски 0:0, отмениха гол на "сините"

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Български футбол
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Двубоят е тази вечер от 22:00 часа.

лига европа левски залцбург галерия
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Дебютните минути преминаха под знака на натиска от страна на домакините. Това се случи още в 3-та, когато Алдаир допусна топката да му бъде отнета. Тя бе овладяна от Троян Чери, който се забави и не нанесе добър удар. 60 секунди именно той стреля отново, но Светослав Вуцов спаси.

Нидерландците останаха на крачка от това да открият резултата в 13-та минута. Чери отново бе главният герой, засичайки центриране с глава, но и този път Вуцов бе на мястото си и изби авторитетно. Последва неточна добавка на Кевин Крес.

Гостите си стъпиха на краката и 4 минути по-късно вече се радваха. Сержиньо комбинира в наказателното поле с Еврертон Бала, а последният стреля. Оттам неговият удар бе блокиран, но след негова добавка топката се озова във вратата на Гонсало Кретас. Радостта обаче траеше за кратко след намесата на ВАР, който преразгледа ситуацията и отмени попадението заради засада на Сержиньо.

Левски гостува на НЕК Ниймеген в четвъртък от 22:00 часа в двубой от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. И двата отбора ще търсят първите си точки в турнира, след като стартираха участието си с поражения.

Ясни са съставите на двата отбора:

НЕК: Кретас, Брас, Шурс, Фонвил, Керс, Неяшмич, Лебретон, Бишоф, Чери (к), Тадич, Линсен

Левски: Вуцов, Алдаир, Димитров (к), Макун, Майкон, Груич, Мубарик, Кусо, Сержиньо, Бала, Рейналдо

Нидерландците преживяха тежка вечер в Торино, където бяха разгромени с 0:5 от Ювентус. Левски също не успя да вземе нищо от първия си мач, отстъпвайки с 0:1 на Залцбург у дома, въпреки по-доброто си представяне след почивката.

„Сините“ обаче могат да почерпят увереност от силните си изяви като гост в предварителните кръгове. Под ръководството на Хулио Веласкес столичани записаха две равенства и една победа на чужд терен, резултати, които им помогнаха да стигнат до плейофите за основната фаза на Шампионската лига. Стабилната игра в защита, организираният пресинг и умението да отнемат топката ще бъдат сред основните оръжия на българския шампион и в Нидерландия.

Левски разполага и с достатъчно креативност в средата на терена, както и с нападатели, способни да създават опасности и да наказват грешките на противника. Именно съчетанието между дисциплина в дефанзивен план и бързи, остри атаки може да се окаже ключово за представянето на „сините“.

НЕК Ниймеген, от своя страна, не демонстрира постоянство и в нидерландското първенство. След тежкото поражение от Ювентус тимът на Дик Схройдер ще трябва да покаже съвсем различно лице, но колебанията в защита остават сериозен проблем.

Срещу италианския гранд нидерландците трудно се справяха с натиска и допускаха опасности пред собствената си врата – слабости, от които Левски ще се опита да се възползва.

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК НЕК Ниймеген #ПФК Левски София

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