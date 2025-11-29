Заловиха над 12 000 флакони с райски газ, задържан е криминално проявен

Над 12 000 флакони и капсули с райски газ откриха при спецакция служители на Първо районно и "Икономическа полиция" към СДВР.



Задържан е криминално проявен.

Предстои да бъде изчислена стойността на флаконите.

Те са били предназначени както за вътрешен, така и за международния пазар и са открити в складове, чиито собственици тепърва ще се установяват.