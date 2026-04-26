БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
12793
Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
Запази

Битките за отличията в албанската столица са от 21 до 26 април.

Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Време е за първото голямо първенство по борба за 2026 година.

Тирана приема европейския елит в трите стила.

Всяка схватка за отличие в албанската столица ще бъде наситена с класа и интрига.

България отново ще разчита на своите звезди в битката за медалите.

Гледайте финалите на шампионата всяка вечер от 21 до 26 април.

Първенството започна с три медала за България. Впоследствие бе извоювано и злато на сметката на Кирил Милов, който защити европейската си титла.

Семен Новиков завоюва сребро в категория до 87 кг на класическата борба. Олимпийският шампион отстъпи на чеченеца с датски паспорт Турал Бисултанов, трети на Олимпийските игри Париж 2024.

Стефан Григоров, в най-леката категория до 55 кг. също донесе медал за страната ни след успех над арменеца Манвел Хачатрян.

Кирил Милов изведе България до първото злато на шампионата, след като триумфира в категория до 97 кг класически стил. Във финалната схватка българинът наложи волята си над унгареца Алекс Соке с 3:1 и затвърди мястото си сред най-добрите на континента.

Двубоят за титлата премина под диктовката на Милов. Той започна уверено, реализира точка от партер, която разви в атака за аванс от 3:0. До почивката контролираше темпото, а след това демонстрира желязна защита, измъквайки се на два пъти от партер. Така българинът хладнокръвно затвори срещата и защити европейската си титла.

При дамите, Биляна Дудова спечели бронзов медал в категория до 62 кг. В двубоя за отличието световната и четирикратна европейска шампионка надви шведката Сара Йохана Линдборг с 3:1 точки.

Ахмед Магамаев спечели бронзов медал за България на европейското първенство по борба в Тирана, след като постигна впечатляваща победа с туш срещу молдовеца Раду Лефтер в малкия финал.

Надеждите за ново отличие са свързани и с Ахмед Батаев, който се класира за финала в категория до 92 кг в свободния стил. Националът постигна драматичен успех над световния вицешампион Аманула Гаджимагомедов, след като изравни резултата в последните секунди за 2:2, а след оспорване от щаба на съперника точките бяха присъдени в негова полза за крайното 3:2.

Така Батаев ще се бори за европейската титла в последния ден на първенството, като негов съперник ще бъде азерът Али Цокаев, шампион на Европа до 23 години по-рано през сезона.

Битките за медалите от последната вечер може да проследите на живо ТУК и по БНТ, с начален час 18:00 ч.

#европейско първенство по борба Тирана 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ